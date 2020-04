Banana Joe: stasera su Rete 4 il film con Bud Spencer

Va in onda stasera su Rete 4, alle 21:15, Banana Joe, popolare commedia con Bud Spencer diretta nel 1982 da Steno.

Arriva stasera su Rete 4, alle 21:15, Banana Joe, commedia del 1982, scritta e diretta da Steno, che prende il nome dal suo protagonista, il grosso venditore di banane dal cuore tenero che, negli anni, è rimasto uno dei personaggi più famosi e riusciti di Bud Spencer.

Ad Amantido, in una Repubblica sudamericana non meglio definita, un venditore di banane analfabeta, Banana Joe, per aiutare la pacifica popolazione di indigeni, si trova a dover gestire il potere durante una comica ed anarchica rivoluzione. Perchè un boss della malavita vorrebbe impiantare un'industria sull'isola...

Scritto dallo stesso Steno, con Mario Amendola e Bruno Corbucci, Banana Joe vede nel cast anche Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei e Giorgio Bracardi, ma il film è soprattutto il suo protagonista, Bud Spencer, che anche qui non può naturalmente smentire né il suo cuore d'oro né la sua bravura nel menar le mani.