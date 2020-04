Animali fantastici e dove trovarli: stasera su Canale 5 lo spin-off di Harry Potter

Animali fantastici e dove trovarli arriva stasera su Canale 5, alle 21:20, per la gioia dei fan di J.K. Rowling e di Harry Potter perchè, come ben sappiamo, questo film, diretto da David Yates nel 2016, è solo il primo prequel/spin-off per la saga del celebre maghetto.

Il film Animali fantastici e dove trovarli, come il libro omonimo da cui è tratto, pubblicato per la prima volta nel 2001 (e poi aggiornato nel 2017), è ambientato circa 70 anni prima rispetto alle avventure di Harry Potter. Nel 1926 lo scrittore Newt Scamander (Eddie Redmayne), mago zoologo del mondo dei maghi, per trovare e documentare la vita di creature magiche viaggia da Londra a New York. Tra maghi e streghe, le sue storie saranno lette settant'anni dopo da Harry Potter nella scuola di Hogwarts.

Primo film della saga prequel di Harry Potter (composta in totale da 5 film, di cui solo due già realizzati), Animali fantastici e dove trovarli, arrivato nelle sale nel 2016, ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo - vincendo anche un Oscar per i costumi -, arrivando a incassare oltre 800 milioni di dollari al botteghino internazionale.

Nel cast del film molti volti amatissimi dal grande pubblico: oltre al protagonista Eddie Redmayne, anche Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo, Gemma Chan, Colin Farrell, Ron Perlman, Johnny Depp e Zoë Kravitz.