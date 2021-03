Amici 20 serale: tutti gli allievi ammessi

Amici 20 è alla fase finale e sono stati scelti gli allievi ammessi al serale: con una decisione senza precedenti i professori hanno deciso che tutti gli allievi della scuola sono ammessi alle sfide del sabato sera.

Anche Amici 20 sta per iniziare la lunga corsa che lo porterà a proclamare il vincitore di quest'edizione. La fase finale, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe iniziare il prossimo 20 marzo 2021, il sabato precedente dovrebbe chiudere i battenti C'è posta per te, l'altro fortunato programma di Maria De Filippi. In questi giorni i professori hanno dovuto decidere chi ammettere alla fase finale, ieri 8 marzo è stata registrata la prossima puntata di Amici con ospiti d'eccezione arrivati direttamente dal palco dell'Ariston: Annalisa, Gaia Gozzi e Arisa che, naturalmente, hanno cantato i brani presentati a Sanremo 2021.

Stando alle anticipazioni del VicolodelleNews, nella puntata è stata presa anche una clamorosa decisione su chi andrà al serale: i professori di canto e danza non hanno trovato un punto d'accordo e tutti gli allievi, per la prima volta nella storia del talent show, sono stati ammessi alla fase finale. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano nelle puntate precedenti avevano proposto che gli ammessi al serale fossero scelti in base alla classifica stilata da alcuni esperti del settore.

Gli altri insegnati Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Arisa non hanno accettato la proposta di Zerbi e della Celentano per cui gli studenti sono stati scelti dagli stessi insegnati che hanno deciso di mandare tutti in finale. La classifica degli esperti lasciava fuori tre ragazzi, due per il canto ed uno per la danza.

Gli allievi che partecipano alla fase finale per il canto sono: Aka7even, Deddy, Enula, Esa, Gaia, Ibla, Leonardo, Raffaele, Sangiovanni e Tancredi.

Gli allievi che partecipano alla fase finale per il ballo sono Alessandro, Giulia, Martina, Rosa, Samuele, Serena e Tommaso.