Alberto Tomba: le sue foto nudo che entusiasmarono i fan

Stasera è la serata finale di Sanremo 2021, sul palco dell'Ariston salirà Alberto Tomba come uno degli ospiti della kermesse canora. Il campione di sci anni fa fu al centro del gossip dopo che le sue foto di nudo furono pubblicate dal settimanale EvaTremila.

Alberto Tomba nudo negli anni '90

Alberto Tomba ha un legame speciale con Sanremo: nel 1988 vinse due medaglie d'oro, una nello slalom gigante e una nello slalom speciale, alle Olimpiadi invernali di Calgary. Durante la seconda manche che gli regalò l'oro, la kermesse si fermò e fu mandata in onda la gara di Alberto con tutto il pubblico dell'Ariston a tifare e festeggiare la sua vittoria, un evento rimasto unico nella storia del Festival.

Il campione di sci negli anni Novanta era uno degli sportivi più chiacchierati ed era molto conteso anche dalle donne, tanto che gli sono stati attribuiti tantissimi flirt, molti dei quali smentiti dal campione emiliano, tranne quello ufficiale con Martina Colombari, l'ex Miss Italia che poi ha sposato il giocatore del Milan Alessandro Costacurta. Il suo fisico ed il suo successo con le donne lo convinsero a tentare la strada del cinema con Alex l'ariete, un film del 2000 di Damiano Damiani con Michelle Hunziker.

Lo sciatore fu al centro del gossip quando il settimanale Eva Tremila pubblicò delle sue foto di nudo. Le foto sarebbero state scattate anni prima, quando Alberto non era ancora famoso ed acquistate dal settimanale. L'allora direttore Sandro Meyer disse: "Non so perché Tomba si sia fatto fotografare, né se sia stato pagato. Noi abbiamo acquistato il servizio da un fotografo e lo abbiamo pagato come uno qualsiasi".

Le foto furono molto apprezzate dai fan, meno dal campione, che era Maresciallo dei Carabinieri. Per questo motivo un suo parigrado - accusandolo di aver disonorato l'Arma - lo denunciò per concorso in pubblicazioni oscene. Quando Alberto Tomba disse che le foto erano un falso, frutto di un fotomontaggio, lo stesso direttore del settimanale rilasciò una dichiarazione alle agenzie nella quale disse: "Le foto sono a disposizione di tutti coloro che vorranno vederle da vicino per esaminarle. Quello che ha dichiarato Tomba è assolutamente falso. Noi non facciamo mai ricorso ai fotomontaggi o al computer".