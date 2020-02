Sky Sport Quiz Reward: il primo quiz sportivo per appassionati è una scommessa vinta

Sky Sport Quiz Reward: Marco Cattaneo e Sara Brusco in una foto

Si vince sempre! È questa la frase che sorprende nel migliore dei modi la scommessa di Sky nel dare il via al primo quiz sportivo nella storia della pay tv. In onda ogni venerdì sera alle 21 su Sky Sport Uno (ma disponibile anche On Demand), Sky Sport Quiz Reward intratterrà le famiglie appassionate di sport fino alla finale del 10 aprile.

La scommessa sullo sport

Mancava nei palinsesti televisivi un quiz dedicato solamente allo sport, capace di mettere alla prova la pura passione, oltre che la cultura, dei propri concorrenti. A fare gli onori di casa una coppia inedita e affiatata composta da Sara Brusco, già conduttrice di Sky TG24 e il giornalista di Sky Sport Marco Cattaneo che aggiungono intrattenimento e leggerezza durante le sfide. Ideato da Alvise Borghi e Francesco Leoni, Sky Sport Quiz Reward è l'ennesimo tassello della loro carriera tra le più importanti nella storia del quiz italiano. Gli argomenti non verteranno solo sul calcio ma anche sulla Formula 1, la Moto Gp, il rugby, l'atletica, abbracciando tutte le discipline del mondo sportivo di cui Sky si occupa da anni. Proprio l'utilizzo dell'archivio video di Sky, di clip animate e l'interattività dello studio ipertecnologico, con uso della realtà aumentata, renderanno vivace e divertente ogni venerdì sera.

Competenza, talento e passione

Un successo senza precedenti per i casting del quiz dove si sono presentati più di cinquemila potenziali concorrenti. Valorizzare i partecipanti al gioco è la parola d'ordine del programma: all'inizio di ogni puntata, ogni concorrente potrà scegliere il proprio argomento sportivo preferito per potersi mettere alla prova giocando "in casa". "Ci sono tanti concorrenti che veramente hanno una passione e un amore per lo sport che, oltre a essere commovente, ci trasmette un senso di responsabilità ancora superiore, - dice Marco Cattaneo - ci fa capire che il telespettatore che segue tutte le nostre trasmissioni è molto competente, preparato, e questo porta ad alzare il livello della competizione". Già nella prima puntata i concorrenti hanno avuto modo di sorprendere con la loro preparazione: "Tra i più fenomenali ricordo l'esperto di date: sapeva ogni data di nascita di qualsiasi calciatore della serie A. Abbiamo provato a circoscrivere un po' l'argomento perché era veramente esteso e ci ha risposto che come periodo valido andava bene dal dopoguerra in poi, ma mi sa che intendeva il primo e non il secondo."

Nello spirito dello sport

Anche se ai casting nessuno dei candidati ha deciso se partecipare in base al premio finale ("Nessuno ci ha chiesto 'Cosa si vince?'. Quest'aspetto ci ha molto sorpreso, vuol dire che il concorrente gioca per il gusto della passione"), tutti i 32 concorrenti saranno premiati, anche se ovviamente solo il vincitore finale avrà modo di avere tra le mani il super premio in palio, ancora sconosciuto e top secret. Grazie a Reward, un'iniziativa di Intesa Sanpaolo, partner del programma, verranno consegnati a ogni concorrente premi di puntata o di consolazione mantenendo vivo lo spirito che anima lo sport migliore: non conta vincere, ma divertirsi. La possibilità di usare il quiz show per raccontare lo sport e gli eventi sportivi del momento è un obiettivo che autori e conduttori si pongono, nel segno della passione.

Lo sport è solo l'inizio

È appena iniziato eppure è già un successo. Sky Sport Quiz Reward è solo il primo passo di un progetto a lungo termine che Sky sembra aver intrapreso. Sono già in fase d'ideazione alcune puntate speciali che vedranno personaggi noti, sia del mondo Sky che di quello sportivo ("Forse una sfida Adani/Costacurta/Del Piero" si lascia scappare Cattaneo), come concorrenti: "Ognuno si sceglierà una materia oppure sarebbe divertente che ognuno rispondesse alle domande su sé stesso. Io ho fatto la prova con Costacurta in redazione ed è molto più probabile che un tifoso del Milan sappia più cose su di lui che lui stesso e quell'effetto potrebbe essere comico". E non solo sport all'orizzonte. Se il format avrà successo non si esclude la possibilità di un Sky Cinema Quiz Reward. A quel punto molti dei nostri lettori potrebbero partecipare!