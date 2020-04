Harry Potter: tutti i film in ordine cronologico

Qual è l'ordine cronologico giusto per guardare i film di Harry Potter e del suo spin off? Da Harry Potter e la pietra filosofale a Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, rituffiamoci nel mondo magico creato da J.K.Rowling.

Harry, Hermione e Ron a Hogwarts in una scena di Harry Potter e i doni della morte parte 2

Sì, lo sappiamo. Vi starete chiedendo come è possibile che qualcuno ancora non sappia a memoria la saga di Harry Potter, come è possibile che nelle librerie di tutte le case del mondo non sia presente la collezione completa di tutti i romanzi. Noi fan delle avventure ad Hogwarts del giovane mago (alle quali si sono poi aggiunte quelle di Newt Scamander in Animali fantastici) tendiamo a credere che tutti debbano per forza conoscere a menadito ogni anfratto del mondo magico creato da J.K. Rowling. Ovviamente non è così: c'è chi la saga cinematografica l'ha scoperta solo da poco (magari vedendola per la prima volta in televisione quando è stata ritrasmessa in chiaro), c'è chi ha finalmente trovato il tempo per leggere i romanzi e vuole passare alle loro trasposizioni e, infine, c'è chi ha sempre pensato fossero prodotti pensati esclusivamente per un pubblico giovane ma che è stato costretto ha cedere (molto probabilmente grazie alle infinite pressioni degli amici) e non può più farne a meno.

In un periodo come questo poi, in cui intrattenimento televisivo e streaming stanno acquisendo (volente o nolente) uno spazio sempre maggiore nelle nostre giornate, molti di noi stanno recuperando le grandi saghe che hanno fatto la storia del cinema, come ad esempio quella di Star Wars ed i film appartenenti al vastissimo Marvel Cinematic Universe (disponibili su Disney+). Anche quella di Harry Potter è una di queste, e coloro che vi si approcciano per la prima volta non possono che porsi numerose domande: da dove cominciare con la visione? La saga prequel in che modo è legata a quella principale? Quale sarebbe meglio vedere per prima?

Anche se cronologicamente andrebbero collocati per primi, troverete i film di Animali Fantastici in coda a questa lista, in primo luogo perché a nostro parere per poterli apprezzare al meglio è necessario conoscere bene il mondo in cui sono ambientati (e quindi aver già visto la saga dedicata al giovane maghetto), dall'altra perché la serie non è ancora conclusa, è stata infatti pianificata l'uscita di altri tre film.

Ecco dunque in che ordine vedere i film di Harry Potter, cercando di aiutare chiunque abbia finalmente deciso di immergersi nella visione di questa magica saga.

1. Harry Potter e la pietra filosofale (2001)

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

La saga si apre con Harry Potter e la pietra filosofale, il film diretto da Chris Columbus in cui facciamo la conoscenza del piccolo protagonista della storia. Abbandonato in fasce a casa dei suoi zii dopo la morte dei genitori e cresciuto tra le angherie e le vessazioni del cugino, arrivato al suo undicesimo compleanno Harry Potter (Daniel Radcliffe) si renderà conto di essere tutt'altro che un bambino ordinario. Magiche lettere portate da gufi e l'arrivo del mezzo gigante Rubeus Hagrid gli faranno scoprire di essere un mago cheEmma WatsonEmma Watson), ed i percoli che il ritorno di Voldemort, il mago oscuro che ha causato la morte dei suoi genitori e che ora cerca vendetta per essere stato sconfitto, potrebbero scatenare. Un primo film indimenticabile ed imperdibile, che vi catapulterà in un mondo fantastico di cui non potrete più fare a meno.

2. Harry Potter e la camera dei segreti (2002)

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Harry e i suoi migliori amici, Ron ed Hermione, tornano ad Hogwarts per il loro secondo anno nella scuola. Presto, però, la situazione si fa più oscura e pericolosa che mai: la Camera dei Segreti è stata aperta, e quello che è vi era rinchiuso ed è stato liberato comincia a seminare morte e distruzione nel castello. Un misterioso diario legato alla camera (e forse a quel mago oscuro, Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato, che vuole tornare al potere), è la chiave per scoprine i misteri, ed Harry dovrà fare di tutto per salvare se stesso ed i suoi amici. Harry Potter e la camera dei segreti, che all'uscita ottenne un ottimo incasso al botteghino e fu molto apprezzato dalla critica, è stato diretto sempre da Chris Columbus.

3. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004)

Il grande Gary Oldman è Sirius Black, il prigioniero di Azkaban

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, diretto dal regista premio Oscar Alfonso Cuarón, è senza dubbio uno dei più apprezzati da pubblico e critica, ed è il film in cui facciamo la conoscenza di uno dei personaggi più amati sia dei romanzi che delle loro trasposizioni cinematografiche, Sirius Black (Gary Oldman). Harry Potter, di ritorno ad Hogwarts per il suo terzo anno, deve proteggersi da un criminale ricercato, fuggito dall'impenetrabile e misteriosa prigione di Azkaban, che, apparentemente, lo vuole morto. Il giovane mago si renderà presto conto però che le cose sono molto più complicate e misteriose di quello che sembrano, scoprendo molti dettagli del suo passato, e sopratutto di quello dei suoi genitori, che gli erano stati tenuti nascosti.

4. Harry Potter e il calice di fuoco (2005)

Ruper Grint, Emma Watson e Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e il calice di fuoco

Il quarto film della saga, Harry Potter e il calice di fuoco (questa volta diretto da Mike Newell), si apre con un attacco dei Mangiamorte, gli scagnozzi di Voldemort, durante la Coppa del Mondo di Quidditch. Superata la paura, Harry ed i suoi amici cominceranno il loro quarto anno a Hogwarts, che si rivelerà ancora una volta ricco di sorprese. La scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo ospiterà infatti il leggendario Torneo Tremaghi. Seppur troppo giovane per parteciparvi il nostro Harry verrà selezionato e dovrà affrontare una serie di pericolosissime prove. Che dietro a tutto quello che sta accadendo ad Hogwarts ci sia ancora una volta Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato?

5. Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007)

Una scena di Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Le cose si fanno sempre più pericolose per Harry Potter, che prima di iniziare il nuovo anno scolastico viene attaccato da dei Dissennatori vicino casa degli zii. In molti però faticano a credere che questo sia successo veramente (e soprattutto che il mago oscuro Voldemort abbia veramente fatto ritorno) ed Harry rischia di essere espulso da Hogwarts. Tornato a scuola grazie all'aiuto del preside Albus Silente, il giovane mago dovrà scontrarsi con la sadica e crudele Dolores Umbridge, nuova professoressa di Difesa Contro le Arti Oscure, e lui e i suoi amici cercheranno di organizzarsi per combattere il ritorno di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato. Harry Potter e l'Ordine della Fenice segna l'arrivo alla regia di David Yates, che si occuperà di tutti i restanti film della saga (e di quelli della serie di Animali Fantastici).

6. Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2009)

Jim Broadbent e Daniel Radcliffe in una scena del film Harry Potter e il principe mezzosangue

Lord Voldemort ed i suoi Mangiamorte seminano il terrore nel mondo magico ma anche in quello dei babbani. Harry, che è tornato a scuola per il suo sesto anno, cercherà insieme al preside Albus Silente di trovare un modo per sconfiggere Voldemort, entrerà in possesso di un libro di pozioni appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue e scoprirà il segreto degli Horcrux, oggetti in cui Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato ha nascosto parti della sua anima. Tra scoperte inaspettate e una sanguinosa battaglia all'orizzonte, in Harry Potter e il Principe Mezzosangue i nostri eroi dovranno prendere importanti decisioni e affrontare pericoli inaspettati.

7. Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (2010)

Emma Watson con le mani insanguinate in un momento del film Harry Potter e i doni della morte - parte 1

Primo dei due film dedicati al romanzo conclusivo della saga, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 non è ambientato nella scuola di magia e stregonerie di Hogwarts. Dopo il crollo del Ministero della Magia e la definitiva ascesa del Signore Oscuro, Harry e i suoi amici partiranno alla ricerca sia degli Horcrux, oggetti in cui Voldemort custodisce parti della sua anima e la cui distruzione lo renderebbe mortale, che dei misteriosi Doni della Morte.

8. Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (2011)

Voldemort (Ralph Fiennes) alla resa dei conti in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Indimenticabile capitolo conclusivo della saga, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 mette in scena lo scontro finale tra il nostro eroe e il mago oscuro Lord Voldemort. Harry, Ron ed Hermione riescono a distruggere un Horcrux e a scoprire la vera natura dei Doni della Morte. Resosi conto che Harry e i suoi amici sanno come poterlo sconfiggere, Voldemort lancia un attacco contro la scuola di Hogwarts, dove i nostri eroi, gli insegnanti e tutti gli allievi rimasti tentano un'ultima e disperata resistenza contro le forze oscure.

9. Animali fantastici e dove trovarli (2016)

Fantastic Beasts and Where to Find Them: l'attore Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander

Primo capitolo della serie di Animali Fantastici, prequel/spin-off della saga di Harry Potter ispirato a un manuale scolastico dedicato alle creature magiche, Animali fantastici e dove trovarli è scritto da J.K. Rowling e diretto sempre da David Yates. Il protagonista della storia è Newt Scamander, che negli anni '20 si reca dall'Inghilterra a New York con una valigia magica carica di fantastiche creature. Nel tentativo di recuperarne alcune che sono scappate prima che compiano troppi danni, Newt entrerà in contatto con il babbano Jacob Kowalsky (Dan Fogler), con la strega/ex-auror Tina Goldstein (Katherine Waterston) ma anche con un Obscuros, una potente entità scatenata da un bambino che non vuole accettare i propri poteri magici. Se questo non vi sembra già abbastanza, tra le strade di New York si nascondono una setta di cacciatori di streghe e il potente mago oscuro Grindelwald (di cui avevamo già sentito parlare più volte durante la saga di Harry Potter).

10. Animali fantastici - I crimini di Grindelwald (2018)

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Eddie Redmayne e Katherine Waterston in una foto del film

Dopo gli eventi del primo film, in Animali fantastici - I crimini di Grindelwald una schiera di fedeli si sta radunando attorno al mago oscuro Grindelwald (Johnny Depp), evaso di prigione con l'intento di scatenare i maghi contro i babbani. Newt Scamander, Tina, il professore di Hogwarts Albus Silente (Jude Law), e tanti nuovi personaggi dovranno fare di tutto per cercare di sconfiggere il diabolico mago.