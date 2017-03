Zoey Deutch sarà la protagonista della commedia Set It Up

Zoey Deutch e Glen Powell, dopo Tutti vogliono qualcosa, reciteranno di nuovo insieme in occasione della commedia di Netflix intitolata Set it up.

La storia ha come protagonisti due assistenti personali oberati dal lavoro che cercano di liberarsi dei propri capi facendoli innamorare.

La regia del film sarà di Claire Scanlon e le riprese inizieranno in estate.

La sceneggiatura è stata firmata da Katie Silverman e la produzione è stata affidata a Justin Nappi della Treehouse Pictures.

Tra i prossimi progetti dell'attrice c'è anche Before I Fall, recentemente presentato al Sundance Film Festival.

Home News Zoey Deutch sarà la protagonista della commedia...