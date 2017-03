Zero K: il libro di Don DeLillo diventa una serie tv per FX

Saranno lo showrunner di Fargo Noah Hawley, Charlie McDowell e Justin Lader a portare sul piccolo schermo il romanzo scritto da Don DeLillo intitolato Zero K.

La produzione sarà curata da Scott Rudin e da FX e si tratterà di una serie limitata a sfumature sci-fi.

Il romanzo è narrato dal punto di vista di un personaggio chiamato Jeffrey Lockhart, il cui padre Ross è un miliardario in fin di vita che decide di andare con la moglier Artis in una struttura segreta dove i loro corpi verranno conservati fino al giorno in cui la tecnologia permetterà a entrambi di continuare a vivere a lungo.

