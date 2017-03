Zack Snyder: "Justice League vedrà il ritorno di Superman"

I primi materiali di Justice League svelati da Warner Bros. brillano per l'assenza di Superman. I fan dell'eroe volante interpretato da Henry Cavill non devono, però, temere. Superman farà ritorno in Justice League e a rassicurare i fan al riguardo è lo stesso regista Zack Snyder.

Nel corso di un'intervista con USA Today, ha ribadito: "Sarebbe molto difficile immaginare una Justice League senza Superman. Questo è il mio pensiero al riguardo. Mi ha sempre affascinato l'opportunità di vederlo pronto a sacrificarsi e al tempo stesso diventare la ragione della Justice League: che cosa faremo con lui? Cosa pensa il team? Di cosa ha bisogno il mondo? La posta in gioco è alta. Il pubblico scoprirà ben presto cosa ne faremo di lui."

Infiammato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman, Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Justice League, diretto da Zack Snyder, arriverà al cinema il 23 novembre 2017.

