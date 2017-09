Zach Braff e Jim Parson "riparano computer": i manifesti falsi in Russia diventano virali!

Zach Braff ha scoperto l'esistenza di alcuni volantini diffusi in Ucraina che utilizzano, senza permesso, la sua immagine per promuovere un'attività specializzata nel riparare computer.

La star non poteva però immaginare che si tratti di una situazione che, inaspettatamente, coinvolge molti colleghi e altre celebrities del mondo dello spettacolo, testimonial involontari di varie realtà commerciali in molte nazioni.

Tra le persone coinvolte ci sono ad esempio Zac Efron, Mark Zuckerberg, Britney Spears, Jim Parsons e Orlando Bloom, come dimostrano i divertenti tweet condivisi online.

Apparently in Russia I do computer repair. pic.twitter.com/aA70rKRl8Q — Zach Braff (@zachbraff) September 11, 2017

Here in Paraguay someone's getting another degree pic.twitter.com/Ys180AjS8s — Artemio Arrúa (@artdarrua) September 11, 2017

Don't you know that you also cure impotence in Saratov, Russia? pic.twitter.com/J8DuPE4ptH — Angie Bonney (@gtr_ab) September 11, 2017

well, you still do better than Britney Spears pic.twitter.com/r2eo34NI8S — волшебный трюфель (@mertvayasoba4ka) September 11, 2017

You are not alone pic.twitter.com/oMb333qRuq — Boris Bazilevskiy (@sarakotfilms) September 11, 2017

As you probably already know it's in Ukraine and you have a cool company here (I'm collecting these) pic.twitter.com/d0oj05CAbc — Vira Kravchenko (@virakravchenko) September 12, 2017

