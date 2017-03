Yu-Gi-Oh! Il Lato Oscuro Delle Dimensioni. Il Film in sala dal 10 al 12 marzo

Gli Anime al cinema fanno tendenza. In soli 3 giorni Your Name. di Makoto Shinkai, il film record d'incassi in tutto il mondo, ha conquistato anche il botteghino italiano raccogliendo 60 mila spettatori.

Intanto però lL_Dynit_ prosegue con Yu-gi-oh!, la saga che ha conquistato un'intera generazione: 4 lungometraggi, 4 manga, 5 serie animate, 700 episodi, oltre 25 miliardi di carte collezionabili prodotte in 8 lingue e distribuite in 50 nazioni.

Il fenomeno colossale di Yu-Gi-Oh! arriva finalmente su grande schermo con Yu-Gi-Oh! Il Lato Oscuro Delle Dimensioni. Il Film, che presenta nuovi disegni e una nuovissima storia dal creatore originale del fenomeno globale, Kazuki Takahashi, uscirà nelle sale italiane dal 10 al 12 marzo (elenco dei cinema a breve su www.nexodigital.it). Il racconto magistrale del maestro Takahashi, tra combattimenti epici e duelli mozzafiato, vede protagonisti i personaggi più amati dell'anime: Yugi Muto, Seto Kaiba e i loro fedeli amici Joey Wheeler, Tristan Taylor, Téa Gardner e Bakura per la ri-YU-nione più attesa di sempre! Il regista è Satoshi Kuwabara, già esperto nella direzione delle due serie tv Yu-Gi-Oh! Zexal I e II, mentre Kazuki Takahashi ha ideato la storia, scritto la sceneggiatura, curato il character design seguito la produzione esecutiva.

La storia narra di Yugi Muto e i suoi amici che sono all'ultimo anno di liceo e stanno decidendo cosa fare in futuro. Nel frattempo Seito Kaiba ha commissionato degli scavi per recuperare i pezzi del Millenium Puzzle, nella speranza di far rivivere l'anima del suo rivale Atem per far aumentare il proprio punteggio. Ma gli scavi vengono interrotti da Diva, che sfida Kaiba a Dual Monsters... Yugi e Kaiba si sono già scontrati diverse volte in passato. Ma in questo duello metteranno in gioco l'orgoglio e tutte le esperienze passate...

Una collezione di carte dedicate al film, l'edizione The Dark Side of Dimensions - Movie Pack, uscita lo scorso agosto, ha già riscosso un successo strabiliante e verrà rilanciata in 30.000 edicole e 170 fumetterie in occasione dell'uscita cinematografica italiana. A Yu-Gi-Oh! è infatti legato il torneo mondiale più frequentato di Trading Card Game. In Italia sono 200.000 i giocatori italiani tra gli 8 ai 35 anni si sfidano abitualmente in tornei di carte Yu-Gi-Oh! coordinati da una vera e propria federazione sportiva italiana che tutte le settimane organizza eventi locali o Europei per qualificarsi ai campionati mondiali.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Yu-Gi-Oh! Il Lato Oscuro Delle Dimensioni. Il...