Youth in Oregon: il trailer del film con Frank Langella

Il 3 febbraio arriverà nelle sale americane il film Youth in Oregon, diretto da Joel David Moore e con protagonista l'attore Frank Langella.

Il progetto ha debuttato un anno fa al Tribeca Film Festival e racconta la storia dell'ottantenne Raymond Engersol che prende degli accordi per sottoporsi a eutanasia in Oregon, una decisione che la sua famiglia fatica ad accettare. Quando c'è un'emergenza, la figlia di Raymond, Kate (Christina Applegate) chiede a suo marito Brian (Billy Crudup) di accompagnare il padre in Oregon. Durante il viaggio le persone che ama cercheranno di convincere l'anziano a ritrovare una ragione per vivere.

Fanno parte del cast anche Nicola Peltz, Josh Lucas, Mary Kay Place e Alex Shaffer.

Ecco il trailer:

