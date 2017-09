Your Name.: J.J. Abrams dirigerà la versione live action dell'anime

Sarà J.J. Abrams a dirigere l'adattamento live action di Your Name., anime rivelazione di Makoto Shinkai del 2016. Paramount Pictures ha messo in cantiere una rilettura con attori in carne ed ossa che sarà firmata da Eric Heisserer, candidato all'Oscar per la sceneggiatura di Arrival, scritto e diretto da Shinkai, è stato il quarto incasso di sempre in Giappone e ha raccolto 355 milioni nel resto del mondo incassando l'anime che ha incassato di più della storia. Abrams produrrà il reboot con la sua Bad Robot e con il produttore dell'originale Genki Kawamura.

Mitsuha è una studentessa che vive in una piccola città rurale e desidera trasferirsi a Tokyo, nella grande metropoli dove ogni sogno si può realizzare. Taki è uno studente di liceo che vive proprio a Tokyo, ha un lavoro part-time in un ristorante italiano, ma vorrebbe lavorare nel campo dell'arte o dell'architettura. Una notte, Mitsuha sogna di essere un giovane uomo, si ritrova in una stanza che non conosce, ha nuovi amici e lo skyline di Tokyo si apre dinnanzi al suo sguardo. Nello stesso momento Taki sogna di essere una ragazzina che vive in una piccola città di montagna che non ha mai visitato. Ma quale sarà il segreto che si cela dietro questi strani sogni incrociati?

Shinkai, che cita Hayao Miyazaki come sua principale influenza, ha dichiarato: "Your Name. è un film creato dall'immaginazione innata di un team giapponese e messo insieme in un contesto domestico. Quando un tale lavoro entra in contatto con Hollywood, possiamo scoprire nuove possibilità di cui eravamo ignari. Non vedo l'ora di vedere la versione live-action."

