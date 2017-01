Your Name., dopo il successo di pubblico, torna in sala il 31 gennaio e l'1 febbraio!

In soli 3 giorni Your Name. di Makoto Shinkai, il film record d'incassi in tutto il mondo, ha conquistato anche il botteghino italiano raccogliendo 60 mila spettatori. Per questo, a grande richiesta, l'evento sarà replicato anche il 31 gennaio e l'1 febbraio.

Leggi anche: Your Name. Lo struggente anime che ha conquistato il Giappone

Uscito in Giappone lo scorso agosto, Your Name. si è trasformato in pochissimi mesi in uno dei più grandi successi cinematografici di sempre, con oltre 175,8 milioni di dollari incassati al box office nipponico. Un risultato da record che lo ha consacrato come il 5° più grande successo di tutti i tempi in Giappone e il 2° maggior successo anime del cinema giapponese, secondo solo a La Città Incantata, trasformandolo così nell'unico film d'animazione della storia capace di insidiare il successo dei titoli di Hayao Miyazaki. Al suo debutto in Cina, inoltre, Your name. si è posizionato primo al box office, raccogliendo così un altro risultato straordinario.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Your Name., dopo il successo di pubblico, torna...