Young Sheldon: ottimi dati di ascolto per il debutto della serie

La CBS ha ottenuto ottimi dati di ascolto grazie alla messa in onda del primo episodio di Young Sheldon, lo spinoff di The Big Bang Theory.

I primi dati riportati da The Hollywood Reporter rivelano un rating pari a 3.8 tra gli spettatori di età compresa tra i 18 e i 49 anni e 17.2 milioni di spettatori.

Lo show con protagonista Jim Parsons, inoltre, è arrivato a quota 4.1 di rating e 17.7 milioni di spettatori in occasione della prima puntata dell'undicesima stagione.

La serie con protagonista il giovane Iain Armitage è quindi la première di una comedy più vista dai tempi di 2 Broke Girls, arrivata sugli schermi nel 2011, e con il migliore rating dai tempi di The Crazy Ones che aveva debuttato nel 2013.

