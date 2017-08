Young Sheldon, Lorre: "Faremo un crossover con The Big Bang Theory"

La CBS ha ordinato un'intera stagione di Young Sheldon, spinoff/prequel di The Big Bang Theory. Il progetto racconterà l'infanzia di Sheldon e Jim Parsons sarà la voce narrante degli eventi. Il primo episodio sarà diretto e prodotto da Jon Favreau, mentre Iain Armitage interpreterà il giovane genio. Fanno parte del cast anche Zoe Perry e Lance Barber nel ruolo dei genitori del protagonista, mentre Raegan Revord e Montana Jordan saranno la sorella gemella e il fratello maggiore del personaggio.

La sit-com a tema nerd è stata rinnovata per altre due stagioni in cui forse si vedranno delle dirette conseguenze di ciò che accadrà in Young Sheldon. Il creatore Chuck Lorre ha infatti dichiarato di voler correlare fortemente i due show, creando un crossover atipico:

"Abbiamo parlato della possibilità di far comparire in The Big Bang Theory l'eco di qualcosa che accade in Young Sheldon. Alcune persone potrebbero apparire nel 1989 e lasciare un segno nella vita di Sheldon e noi potremmo vedere queste persone o le conseguenze delle loro azioni trent'anni dopo in The Big Bang Theory. Stiamo parlando a fondo di questo effetto a catena, ma ancora dobbiamo definire il tutto."

La produzione è curata da Chuck Lorre, Steven Molaro, Jim Parsons e Todd Spiewak. Young Sheldon debutterà sulla CBS il 25 settembre.

