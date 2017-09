Gli ottimi dati di ascolto (oltre 17.2 milioni di spettatori) ottenuti dal primo episodio di Young Sheldon, lo spinoff di The Big Bang Theory, hanno convinto la CBS a ordinare la produzione di altri nove episodi.

Il totale delle puntate previste per la prima stagione sale così da tredici a quota ventidue.

La storia al centro degli episodi viene narrata dallo Sheldon adulto che guarda al passato per spiegare come è diventato il nerd che conosciamo e amiamo. Iain Armitage interpreta la versione giovane di Sheldon Cooper, lo scienziato a cui presta il volto Jim Parsons. Laurie Metcalf interpreta la mamma di Sheldon in The Big Bang Theory, mentre per lo spinoff è stata ingaggiata la vera figlia dell'attrice, Zoe Perry, nello stesso ruolo.

Home News Young Sheldon: la prima stagione avrà 22 episodi