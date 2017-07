Young Sheldon: Annie Potts nello spinoff di The Big Bang Theory

L'attrice Annie Potts, interprete della mitica Janine nella saga dei Ghostbusters, è stata ingaggiata in un ruolo chiave in Young Sheldon, spinoff della popolare serie The Big Bang Theory in arrivo su CBS. Annie Potts interpreterà Meemaw, la nonna di Sheldon da lui sempre nominata e adorata. L'attrice, apparsa anche nella nona stagione di The Big Bang Theory, sarà una nonna che supporta il nipote e i suoi doni unici.

La storia sarà, infatti, narrata dallo Sheldon adulto che guarda al passato per spiegare come è diventato il nerd che conosciamo e amiamo. Iain Armitage interpreta la versione giovane di Sheldon Cooper, lo scienziato a cui presta il volto Jim Parsons. Laurie Metcalf interpreta la mamma di Sheldon in The Big Bang Theory, mentre per lo spinoff è stata ingaggiata la vera figlia dell'attrice, Zoe Perry, nello stesso ruolo.

