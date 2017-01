Yorgos Lanthimos dirige Kirsten Dunst in una nuova serie tv AMC

Cristiano Ogrisi

On Becoming A God In Central Florid (Come diventare un Dio in Florida) è il titolo di una nuova serie in lavorazione per la AMC, con Kirsten Dunst protagonista.

Alla regia Yorgos Lanthimos, il regista di The Lobster e Dogtooth, che promette un tono quantomeno grottesco alla messa in scena. Ambientato negli anni '90, lo show vede come protagonista la Dunst nei panni di una donna che vuole realizzare il sogno americano.

Deadline ha svelato la sinossi della serie:

On Becoming A God è una commedia dark sul culto della libertà d'impresa e l'inseguimento del sogno americano da parte di una donna negli anni '90. Da poco vedova e nullatenente, l'impiegata al parco acquatico Krystal Gill (Dunst) mente, progetta e inganna per scalare la Founders American Merchandise - la multinazionale patriottica che l'ha portata alla rovina.

Dopo la fine di Breaking Bad e Mad Men, AMC ha bisogno di una nuova serie di successo. The Walking Dead e Better Call Saul hanno un enorme successo, ma è da qualche anno che il canale non riesce a lanciare un prodotto originale di ottimo livello.

Kirsten Dunst è in un momento brillante della sua carriera, dopo i numerosi premi e nomination per il suo ruolo in Fargo, come anche Yorgos Lanthimos che dopo i primi film di culto girati in Grecia è sbarcato a Hollywood con The Lobster, che punta a qualche nomination ai prossimi Oscar di febbraio.

