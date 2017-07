Yara Gambirasio: stasera su Crime+Investigation il documentario sull’omicidio

Patrizio Marino

Lunedi la Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha confermato l'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Crime+Investigation propone il documentario Yara, che ricostruisce la tragica fine della ragazza, l'indagine e il processo: in onda oggi alle 21.05.

Il 26 novembre del 2010 Yara Gambirasio, una tredicenne che vive a Brembate di Sopra, scompare. Si teme il peggio. Per tre mesi la famiglia, le forze dell'ordine, un'intera popolazione la cercano senza successo. Il 26 febbraio del 2011 viene trovato il corpo senza vita vicino ad una discoteca di Chignolo d'Isola, in provincia di Bergamo. Non ci sono dubbi: Yara è stata uccisa. Parte la caccia all'assassino. Si arriva a prelevare il DNA a migliaia di persone, che viene messo a confronto con quello ritrovato sugli indumenti di Yara e segnato come Ignoto 1. Le indagini riescono a dare un nome a Ignoto 1: Massimo Bossetti, muratore incensurato di quarantaquattro anni, che viene arrestato nel giugno del 2014.

A raccontare la storia una delle firme di punta del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, che ha seguito il caso Yara Gambirasio: attraverso immagini di repertorio, accesso esclusivo ai laboratori dei RIS di Parma, che hanno svolto le analisi del DNA, e interviste a responsabili delle indagini, esperti scientifici e testimoni, la giornalista ricostruisce l'intera vicenda, dando vita ad un'inchiesta nell'inchiesta.

Il documentario è prodotto da Stand By Me per A+E Networks Italy. Il produttore creativo dell'instant doc è Simona Ercolani, l'autrice Annalisa Raggi, mentre la regia è a cura di Jole Jovica e Edoardo Anselmi.

Home News Yara Gambirasio: stasera su Crime+Investigation...