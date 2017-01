xXx - Il ritorno di Xander Cage: Ice Cube a sorpresa nel nuovo spot

Paramount Pictures e Revolution Studios hanno appena lanciato un nuovo spot tv d di xXx - Il ritorno di Xander Cage nel quale, a sorpresa, compare un volto familiare.

Per chi avesse rimosso, Ice Cube è comparso nel sequel di xXx, xXx 2: The Next Level, nei panni di Darius Stone, rimpiazzo di Xander Cage/Vin Diesel. Adesso torna in omaggio al passato nell'adrenalinico spot che trovate di seguito.

xXx: The Return of Xander Cage, diretto da D.J. Caruso, arriverà in sala il 19 gennaio 2017.

Fanno parte del cast l'esperto di arti marziali Tony Jaa, il pugile Conor McGregor, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen e Samuel L. Jackson, che torna nei panni dell'Agente Augustus Gibbons.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News xXx - Il ritorno di Xander Cage: Ice Cube a...