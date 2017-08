Xena: la NBC cancella il reboot della serie!

L'anno scorso, il reboot di Xena principessa guerriera sembrava una cosa sicura. Il famoso show tv con protagonista Lucy Lawless, andato in onda dal 1995 al 2001, sarebbe dovuto tornare sugli schermi della NBC grazie a Javier Grillo-Marxuach, che però pochi mesi fa ha abbandonato il progetto per divergenze creative. Oggi la presidente dell'emittente Jennifer Salke ha dichiarato morta ogni speranza di reboot:

"Non c'è nulla in ballo in questo momento. Abbiamo visto del materiale e abbiamo deciso che non era sufficiente per un reboot. Non mi sento di dire che non lo faremo mai, visto che amiamo Xena, ma il progetto attuale è sicuramente morto."

I fan temono che l'abbandono di Grillo-Marxuach sia stato dovuto alle sue dichiarazioni sulla direzione che voleva dare allo show, mostrando apertamente l'omosessualità di Xena e Olimpia, sempre solo accennata nel telefilm originale.

