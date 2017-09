X-Men: The New Mutants, Josh Boone annuncia la fine delle riprese!

Josh Boone (Colpa delle stelle) ha annunciato ufficialmente, con diversi post condivisi su Instagram, la fine delle riprese del film The New Mutants.

Il regista del progetto, in un'intervista, aveva anticipato che si tratterà di un horror ambientato nell'universo degli X-Men, senza costumi o villain dotati di poteri sovrannaturali. Al centro dell'azione ci sarà un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri.

#closingtime #newmutants Un post condiviso da Josh Boone (@joshboonemovies) in data: 14 Set 2017 alle ore 15:37 PDT

Anche Maisie Williams, la star de Il trono di spade, ha annunciato la chiusura del set:

Thas a wrap #newmutants Un post condiviso da Maisie Williams (@maisie_williams) in data: 16 Set 2017 alle ore 12:07 PDT

Henry Zaga, interprete di Sunspot, ha condiviso anche lui un'immagine sulla fine delle riprese:

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball.

Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt. Il film arriverà nelle sale il 13 aprile 2018.

