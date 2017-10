Approda in rete a sorpresa il primo trailer di X-Men: The New Mutants, nuovo capitolo della saga mutante diretto da Josh Boone. Il regista, in un'intervista, aveva anticipato che si tratterà di un horror ambientato nell'universo degli X-Men senza costumi o villain dotati di poteri sovrannaturali. Al centro dell'azione ci sarà un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball.

Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

X-Men: The New Mutants arriverà nelle sale italiane il 12 aprile 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News X-Men: The New Mutants, ecco il primo trailer!