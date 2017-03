X-Men: svelato il titolo della serie Fox con Stephen Moyer. Joseph Morgan nel cast?

Dopo due settimane di mistero la produttrice Lauren Shuler Donner avrebbe svelato su Twitter il titolo della nuova serie Fox sugli X-Men in preparazione. La serie (almeno questo sarebbe il titolo di lavorazione indicato nel post che accompagna la foto) si dovrebbe intitolare Gifted. "Gifted" (dotati) è l'epiteto con cui il professor Charles Xavier indica gli studenti mutanti che frequentano la sua scuola.

Il tweet in questione mostra, inoltre, una foto del cast seduto intorno a un tavolo e impegnato nella lettura del copione del pilot. L'immagine rivela la presenza di Joseph Morgan, potenziale ingaggio nello show, anche se alcuni report sostengono che l'attore sia intervenuto nel reading solo per aiutare la produzione colmando un posto vuoto.

Protagonisti di Gifted saranno Amy Acker e Stephen Moyer nei panni di Kate e Reed Stewart, genitori qualunque i quali scoprono che i loro due figli possiedono eccezionali poteri. Costretti a sfuggire a un governo ostile, i quattro si uniscono a una rete clandestina di mutanti guidata da Sam (Blair Redford) dove dovranno lottare per sopravvivere. Nel cast anche Sean Teale, Natalie Alyn Lind, Coby Bell e Jamie Chung.

Anche Natalie Alyn Lind ha postato su Twitter una foto di gruppo del cast a Dallas insieme al regista Bryan Singer, produttore esecutivo e regista del pilot. La scritta che accompagna la foto è la seguente: "Attenzione. X-men stanno arrivando per te Dallas". Autore dello show è lo sceneggiatore Matt Nix.

