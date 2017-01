X-Men: svelato il titolo del nuovo sequel?

Dopo la ventilata pausa, gli X-Men si stanno riaffacciando sul piccolo e grande schermo. In TV abbiamo la serie FX Legion, in arrivo a febbraio; al cinema Logan concluderà la parabola di Wolverine, in più sono in preparazione il sequel di Deadpool e X-Men: The New Mutants. E a quanto pare sarebbe in arrivo un altro progetto di cui ora apprendiamo il possibile titolo.

Da tempo circola nell'ambiente il titolo X-Men: Supernova, ma finora in molti erano convinti che questo fosse un titolo provvisorio di X-Men: The New Mutants. Adesso, però, Production Weekly avrebbe pubblicato entrambi i titoli riferendosi ad essi come a due film separati. Stesso trattamento riservato dal sito specializzato My Entertainment World. Sembra proprio che la saga dei mutanti sia destinata a non finire.

Sappiamo che in primavera un nuovo film della saga degli X-Men verrà girato a Montreal, location dei due precedenti capitoli), ma non è stato specificato se si tratterà di New Mutants, che vede ancora in corso il casting, o di Supernova. Bryan Singer potrebbe aver fornito qualche indizio spiegando che gli piacerebbe diventare "interstellare" con la serie e c'è un solo per modo per farlo: usare Fenice Nera.

Nei fumetti Jean Grey viene esposta a una radiazione cosmica che sblocca i suoi poteri. Per controllare la sua nuova incredibile potenza, Jean si pone delle barriere mentali che il villain Mastermind, con l'inganno, la spingerà a infrangere così Jean si trasformerà in Fenice Nera. Affamata di potere, Fenice Nera va nello spazio e si nutre dell'energia di una stella, uccidendo involontariamente un'intera specie che vive in un vicino pianeta e usa la stella come proprio sole. Il concilio galattico viene riunito e stabilisce che fenice Nera debba essere distrutta.

La storia è già stata usata, in modo poco convincente, in X-Men: Conflitto Finale, ma dal momento che adesso è stata introdotta una nuova Jean Grey (Sophie Turner) non c'è motivo per cui la storia non possa essere raccontata di nuovo. Si attende perciò a breve un aunnuncio ufficiale da parte di Fox.

