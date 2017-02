X-Men: Sophie Turner svela che presto inizieranno le riprese del prossimo film

Sophie Turner, in una recente intervista rilasciata al sito HeyUGuys, ha accennato alla sua partecipazione al prossimo film dedicato agli X-Men dopo aver interpretato per la prima volta l'affascinante Jean Grey in X-Men: Apocalisse.

La giovane star ha infatti dichiarato: "Stiamo per iniziare le riprese del prossimo X-Men, abbiamo appena concluso le riprese della settima stagione della serie Il trono di spade e ho un paio di film in cui reciterò prima dell'inizio di X-Men. E poi passerò all'ottava stagione".

Simon Kinberg, in passato, ha confermato che il prossimo film della saga sarà ambientato dieci anni dopo il recente lungometraggio diretto da Bryan Singer e gli eventi si svolgeranno quindi a partire dal 1990.

