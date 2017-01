X-Men - Fox mette in cantiere il pilot della nuova serie tv, nuovi dettagli sul plot

Dopo la conferma da parte di Fox, è in corso la produzione del pilot della nuova serie tv incentrata sulla saga degli X-Men. A differenza di Legion, che svilupperà un proprio universo, la nuova serie sugli X-Men sarà strettamente legata ai film sugli eroi Marvel e vedrà il regista Bryan Singer in veste di produttore esecutivo insieme a Jim Chory, Simon Kinberg, Jeph Loeb e Lauren Shuler Donner. Matt Nix è l'autore dello show.

La serie ancora priva di titolo racconterà la storia di due genitori qualunque i quali scoprono che i loro figli sono mutanti. Costretta a fuggire per via di un governo ostile, la famiglia si unisce a una rete clandestina di mutanti che lotta per la sopravvivenza. La serie sarà prodotta da 20th Century Fox Television e Marvel Television.

"Sviluppare una proprietà Marvel è sempre stata una nostra priorità e siamo felici di come Matt Nix ci abbia condotti in questo eccitante universo" ha dichiarato il capo di FOX David Madden. "Vi sono tante avventure, vi sono complicate relazioni emotive e vi è una ricca mitologia preesistente a cui attingere. Con un team così brillante a disposizione, abbiamo tutti gli ingredienti per fare una serie eccitante, divertente e di qualità."

Al momento non sappiamo quali X-Men compariranno nello show. Saranno tutti i volti nuovi o ritroveremo alcuni dei personaggi già presenti nei film?

