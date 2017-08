X-Men: Dark Phoenix, Jessica Chastain sarà la villain del film!

Dopo Logan - The Wolverine, uno dei capitoli dell'universo X-Men più di successo, la 20th Century Fox sta preparando il nuovo X-Men: Dark Phoenix, che sarà scritto e diretto da Simon Kinberg. Il film riprenderà dalla fine di X-Men: Apocalisse, con Jean Grey (Sophie Turner) alle prese con la sua trasformazione in Dark Phoenix. Mentre il film è ancora nella fase di pre-produzione, oggi è arrivata la conferma che Jessica Chastain è entrata a far parte del cast nel ruolo della villain! In un post Instagram, infatti, ha scritto:

"James McAvoy sei pronto per affrontarmi a Montreal? Ti farò piangere davvero tanto. #xmen "

Hey @jamesmcavoyrealdeal you ready for me up in Montreal? Im gonna make you cry so hard #xmen @simondavidkinberg Un post condiviso da Jessica Chastain (@jessicachastain) in data: 1 Ago 2017 alle ore 15:29 PDT

Non c'è nessuna conferma del ruolo della protagonista di Zero Dark Thirty, ma le voci da mesi danno per certo l'arrivo di Lilandra Neramani, l'imperatrice della razza aliena Shi'ar, sul grande schermo. Dopo la performance deludente di Oscar Isaac nei panni del villain Apocalisse, Simon Kinberg dovrà inventare qualcosa di nuovo per tenersi al livello del talento dell'attrice americana.

