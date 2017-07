X-Men: Dark Phoenix, Ciclope avrà un nuovo visore?

Due nuove foto scattate sul set del film X-Men: Dark Phoenix, le cui riprese sono attualmente in corso, svelano che il personaggio di Ciclope dovrebbe avvere un look diverso.

L'attore Tye Sheridan, infatti, indossa negli scatti un visore leggermente modificato rispetto alla versione che indossava in X-Men: Apocalisse.

A dirigere X-Men: Dark Phoenix sarà lo sceneggiatore e produttore della saga degli X-Men Simon Kinberg. Confermato il ritorno di James McAvoy (Professor X), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystica), Nicholas Hoult (Beast), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Cyclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain sarebbe in trattative per per interpretare la villain del film.

