X-Men: Amy Acker sarà la protagonista femminile della serie tv Fox

FOX ha trovato la protagonista femminile della nuova serie sugli X-Men in preparazione. Si tratta di Amy Acker, già interprete degli show Person of Interest ed Angel. Amy Acker affiancherà Stephen Moyer e Natalie Alyn Lind.

Trai i nuovi arrivi nel cast troviamo anche Emma Dumont che sarà la mutante Polaris, la quale possiede abilità magnetiche come suo padre Magneto, e Percy Hynes White che si calerà nei panni di un ragazzo sensibile e solitario che si rinchiude in se stesso per sfuggire ai problemi affrontati a scuola e in famiglia. Confermati anche Sean Teale, Blair Redford e Jamie Chung.

Come preannunciato, la serie racconterà la storia di una coppia che scopre la natura mutante dei figli. Per sfuggire a un governo ostile ai mutanti, la famiglia si unisce a una rete sotterranea di mutanti e sarà costretta a lottare per sopravvivere. La serie sarà prodotta da 20th Century Fox Television e Marvel Television.

Il nuovo show, ancora privo di titolo, è stato concepito da Matt Nix e vedrà il coinvolgimento del regista Bryan Singer.

