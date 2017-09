X-Files: nelle foto delle puntate inedite appare anche un alieno?

FOX, tramite il magazine Entertainment Weekly, ha diffuso le prime due foto ufficiali dell'undicesima stagione della serie X-Files, creata da Chris Carter.

Gli scatti mostrano un'immagine apparentemente tratta da un flashback e Scully mentre giace in un letto di ospedale, con Mulder al suo fianco in attesa che si risvegli.

Lo showrunner, intervistato dalla rivista, ha inoltre rivelato che i due protagonisti si riavvicineranno, nonostante l'aver dato in adozione il figlio William avrà ancora delle conseguenze sulla loro vita.

Ecco gli scatti:

Nello show ritorneranno, ovviamente, Gillian Anderson e David Duchovny nel ruolo degli agenti Scully e Mulder, e i giovani Robbie Amell e Lauren Ambrose che interpretano Miller ed Einstein.

Tra le new entry nel cast ci sarà invece Barbara Hershey, a cui è stato affidato il ruolo di Erika Price: una donna molto potente che rappresenta un'organizzazione misteriosa.

Home News X-Files: nelle foto delle puntate inedite appare...