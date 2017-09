X-Files: Gillian Anderson svela la presenza di Brian Huskey nella stagione 11

Mentre è impegnata nelle riprese dell'undicesima stagione di X-Files, Gillian Anderson ha twittato una foto che la vede insieme al collega David Duchovny, al regista e sceneggiatore Darin Morgan e all'attore Brian Huskey.

Leggi anche: X-Files: cosa ha significato per noi la serie di Chris Carter?

Una fonte vicina a Fox ha confermato che Huskey sarà una guest star della nuova stagione nei panni di un personaggio di nome Reggie. Dai rumor trapelati finora sappiamo che l'undicesima stagione durerà 10 episodi e dovrebbe vedere la presenza del figlio di Mulder e Scully.

This is very breathable.... On set of @thexfiles with Darin Morgan! pic.twitter.com/AT88RtC5Oe