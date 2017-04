X-Files: Gillian Anderson e David Duchovny riuniti per un nuovo progetto

Il cast di X-Files torna a collaborare per un audio libro basato sulla serie di culto. David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi, William Davis, Tom Braidwood, Dean Haglund e Bruce Harwood presteranno le proprie voci per l'audiolibro The X-Files: Cold Cases. il libro è basato sulla graphic novel di Joe Harris e vede la collaborazione del creatore della serie Chris Carter.

La storia è ambientata dopo gli eventi di The X-Files: I Want to Believe e aggiunge nuovi elementi all'incidente che ha spinto Mulder e Scully a tornare in azione. Una falla nel database del quartier generale dell'FBI permette a un gruppo di ignoti hacker di raccogliere informazioni sui casi irrisolti del dipartimento segreto noto un tempo come X-Files. Mentre amici e nemici dell'agenzia che si pensavano ormai spariti nel nulla ricompaiono misteriosamente, gli ex agenti Mulder e Scully escono dall'anonimato per affrontare una nuova cospirazione che coinvolge non solo il loro vecchio dipartimento, ma anche il governo americano e forze non di questo mondo.

Nel video seguente il cast di X-Files illustra il progetto che vedrà il ritorno di Mulder (Duchovny) e Scully (Anderson). The X-Files: Cold Cases verrà commercializzato il 18 luglio 2017.

