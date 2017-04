X-Files: Fox ordina una nuova stagione di 10 episodi!

FOX ha diffuso una notizia entusiasmante per i fan di X-Files. Il rumor era nell'aria da tempo, ma adesso è arrivata la conferma della messa in produzione di una nuova stagione del revival. Fox ha ordinato altri dieci episodi che andranno a comporre l'undicesima stagione della serie di culto creata da Chris Carter.

David Duchovny e Gillian Anderson torneranno ancora una volta nei panni degli agenti Fox Mulder e Dana Scully. I nuovi episodi verranno trasmessi nella stagione 2017-2018; le riprese prenderanno il via in estate.

"Personaggi iconici, storytelling ricchissimo, creatori ingegnosi - questi sono i marchi di fabbrica di una grande serie tv. E sono anche il motivo per cui X-Files ha avuto un impatto così profondo sul pubblico di tutto il mondo" ha dichiarato il Presidente di Fox Broadcasting Company. "La creatività di Chris, unita al brillante lavoro di David e Gillian, continuano a far crescere questo fenomeno pop, perciò non vediamo l'ora di scoprire i nuovi misteri su cui Mulder e Scully dovranno investigare in questo nuovo capitolo di X-Files."

Nel 2016, il ritorno di X-Files ha ottenuto un'audience media di quasi 16 milioni di spettatori ed è stato il secondo broadcast drama della stagione, oltre la seconda serie tv più discussa su Twitter.

