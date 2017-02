X-Files, da oggi tutte le dieci stagioni su RAI4

Patrizio Marino

Dal 13 Febbraio, alle 17.30, su Rai 4 le prime 9 stagioni di X-Files e, in prima visione assoluta free, a seguire, i 6 episodi inediti della decima stagione (in prima serata).

Vera antologia dell'immaginario cine-televisivo postmoderno fantascientifico e fantastico, The X-Files è la serie televisiva statunitense ideata da Chris Carter e trasmessa tra il 1993 e il Fox con straordinario successo. X-Files in Italia è stata un cult fin dalla sua prima apparizione, e ora Rai4 trasmetterà tutta la serie completa e in versione integrale.

Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson), i due agenti dell'FBI interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, indagano su particolari casi di natura paranormale catalogati nell'archivio denominato appunto X Files. In particolare i protagonisti sono determinati a svelare un complotto che favorirà una prossima invasione aliena. Nel corso di anni di indagini infatti Mulder & Scully scoprono che una misteriosa organizzazione infiltrata nel cuore del governo statunitense ha instaurato contatti con una civiltà extraterrestre con oscuri moventi.

X-Files è stata accolta da un grande successo di critica e di pubblico, ottenendo importanti riconoscimenti come il Golden Globe per la miglior serie drammatica. X-Files si è affermata come oggetto di culto e classico della televisione di fantascienza, punto di riferimento e fonte di ispirazione per molte opere successive. Al raggiungimento della sua nona stagione, per molti anni rimasta l'ultima prodotta, era anche diventata la serie di fantascienza più longeva nella storia della televisione statunitense, primato negli anni seguenti superato soltanto da Stargate SG-1.

Dal 24 gennaio 2016-, quattordici anni dopo l'interruzione della serie nel 2002, la Fox decise di riportare in vita il franchise con una miniserie "evento" che costituisce di fatto una decima stagione, i sei episodi in prima visione assoluta su Rai 4, in cui sia i protagonisti che altri membri storici del cast riprendono i rispettivi ruoli.

