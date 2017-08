X-Files: l'agente Monica Reyes torna anche nell'undicesima stagione!

Durante gli anni '90, poche serie tv sono state famose quanto X-Files, in onda per 9 stagioni su Fox. Durante le ultime due stagioni, però, i due protagonisti storici Gillian Anderson e David Duchovny non hanno partecipato sistematicamente a ogni episodio, anzi l'attore è comparso davvero in pochissime occasioni nell'ottava e nona stagione. Per riempire quel vuoto, il creatore dello show Chris Carter ha fatto entrare in scena due agenti speciali FBI, John Doggett (Robert Patrick) e Monica Reyes (Annabeth Gish), e alcuni rumors all'epoca dicevano che i due sarebbero stati i nuovi Mulder e Scully.

Invece lo show è poi terminato, tornando sugli schermi nel 2016 con una stagione revival che sarà seguita nel 2018 dall'11esima stagione, attesissima dai fan. Grazie a Instagram scopriamo che Annabeth Gish tornerà nella serie, dopo essere comparsa brevemente nel finale della stagione precedente, rivelando a Scully informazioni fondamentali:

Shall we? #iwanttobelieve #monicareyes #xfiles Un post condiviso da Annabeth Gish (@annabeth_gish) in data: 6 Ago 2017 alle ore 11:28 PDT

Ancora non è dato sapere se il suo ruolo sarà un'altra comparsata o sarà più ricorrente, quello che può essere certo è che il suo compagno di schermo Doggett non sarà nei nuovi episodi, poiché impegnato sul set del dramma CBS Scorpion. Invece un ritorno annunciato è quelli di Mitch Pileggi nel ruolo di Walter Skinner.

