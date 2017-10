X-Files 11: Gillian Anderson non tornerà più nei panni di Dana Scully!

Gillian Anderson, star di X-Files, ha dichiarato che l'undicesima stagione dello show sarà la sua ultima. Nel 2016 Fox Mulder e Dana Scully sono tornati sul piccolo schermo con un attesissimo revival, arrivato 14 anni dopo la conclusione della serie. Il successo degli episodi ha subito portato a una nuova stagione, ma durante il New York Comic-Con, l'attrice ha detto che non ci sarà nell'eventuale dodicesima:

Tornerai dopo questa stagione? No, no, penso che chiuderò qui la mia esperienza.

Come mai hai voluto partecipare comunque all'undicesima stagione? Mi sembrava che non fosse ancora il momento di finire. Potevamo dare ancora qualcosa ai fan, e penso che lo faremo.

Ti mancherà Dana?

Non lo so. Dovresti chiedermelo tra qualche anno, quando avrò davvero chiuso la porta. Sai, c'è sempre stata questa sensazione di 'forse un'altra ancora', ma quando davvero sarà tutto finito, chiamami e chiedimelo di nuovo.

Le parole della Anderson sicuramente saranno uno shock per i fan più appassionati, che hanno una discreta attesa per i nuovi (ultimi?) dieci episodi in arrivo a metà del 2018.

