X-Files 11: anche Robbie Amell e Lauren Ambrose nel cast

La serie X-Files tornerà sugli schermi nel 2018 con gli episodi dell'undicesima stagione e i produttori hanno confermato che nel cast ci saranno anche Robbie Amell e Lauren Ambrose. I due attori interpretano rispettivamente gli agenti Miller ed Einstein, dalle idee opposte nell'affrontare i casi a tinte sovrannaturali e spesso inspiegabili, un po' come accaduto con i protagonisti Mulder e Scully, ormai ruoli iconici affidati a David Duchovny e Gillian Anderson.

Per ora non è stato annunciato in quante delle dieci puntate inedite appariranno i due personaggi che, tempo fa, sembrava potessero essere al centro del progetto di uno spinoff dello show creato da Chris Carter.

Tra le new entry nel cast ci sarà invece Barbara Hershey, a cui è stato affidato il ruolo di Erika Price: una donna molto potente che rappresenta un'organizzazione misteriosa.

