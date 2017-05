Wonderstruck: il film di Todd Haynes distribuito in autunno nelle sale

Roadside Attractions e Amazon Studios hanno annunciato che il film Wonderstruck, diretto dal regista Todd Haynes, arriverà nei cinema americani il 20 ottobre, per poi ottenere una distribuzione più estesa a metà novembre, in vista di una potenziale corsa ai premi Oscar e ai Golden Globes.

L'anteprima mondiale del progetto, tratto dal romanzo scritto da Brian Selznick, avverrà in concorso al Festival di Cannes in programma dal 17 al 28 maggio.

La storia si svolge in due diversi periodi temporali, il 1927 e il 1977. Negli anni Venti Rose (Millicent Simmonds) fugge di casa, che si trova nel New Jersey, per cercare di incontrare il suo idolo Lillian Mayhew (Julianne Moore). Negli anni Settanta, invece, Ben (Oakes Fegley) scappa da New York per ritrovare il padre dopo la morte della madre.

Fanno parte del cast anche Michelle Williams e Jaden Michael.

