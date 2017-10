Wonder Woman vs Star Wars: Gal Gadot combatte con la spada laser! (VIDEO)

Wonder Woman è senza dubbio uno dei successi cinematografici dell'anno, ha distrutto diversi record fino ad arrivare, a oggi, a più di 820 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film di Patty Jenkins è stato il film più di successo in America per tutta l'estate, ma probabilmente le cose cambieranno a dicembre con l'arrivo di Star Wars: Gli ultimi Jedi, basta pensare che Star Wars: Il risveglio della forza ha chiuso con 936 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Ma in un nuovo video mash-up, Wonder Woman dimostra di saper maneggiare molto bene anche... la spada laser! L'utente YouTube Recluse All Knight, mostra Wonder Woman che, in tre diverse scene, combatte con la sua personale lightsaber.

Prima di diventare Wonder Woman c'era Diana, principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino.

Accanto a Gal Gadot nei panni della protagonista, ci sono Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli e Chris Pine.

