Wonder Woman: uno spoiler svela l'ambientazione del sequel e conferma il ritorno di Chris Pine

L'enorme successo al botteghino di Wonder Woman alimenta la curiosità del pubblico nei confronti del preannunciato sequel. In molti si chiedono come proseguiranno le avventure di Diana Prince e adesso Screen Rant avrebbe diffuso uno spoiler legato all'ambientazione della nuova pellicola. A quanto pare dalla Prima Guerra mondiale si passerà agli anni '80 e alla Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Ma questo non sarebbe l'unico rumor trapelato sul plot. A quanto pare si andrebbe verso il ritorno di Chris Pine e del suo personaggio, Steve Trevor, interesse sentimentale di Diana. Come riuscirà a sconfiggere il passare del tempo il buon Steve?

Dopo aver mostrato il mondo durante un picco di violenza, la Guerra Fredda mostrerà la paranoia imperante. Un'ambientazione politico/psicologica potrebbe favorire l'evoluzione del personaggio di Diana Prince in un novo modo. Ma ciò che incuriosisce è proprio il legame tra Diana e Steve Trevor.

L'alchimia tra Chris Pine e Gal Gadot in Wonder Woman è innegabile, ma Steve Trevor dovrebbe essere morto. Anche se così non fosse, come riusciranno gli sceneggiatori a spiegare il mancato invecchiamento del personaggio? Oppure faremo la conoscenza di un suo erede?

Sono tante le domande a cui, per adesso, è prematuro provare a dare una risposta. Ne sapremo di più quando Warner Bros. fornirà le prime conferme su Wonder Woman 2.

