Wonder Woman: un nuovo potere per Diana Prince?

Quando si tratta di superpoteri, Wonder Woman ha tutte le basi: super forza, invulnerabilità, super velocità e - il più delle volte - la capacità di volare. Non ha mai avuto bisogno di altro nella sua storia ma la versione cinematografica di Diana Prince avrà bisogno di un piccolo extra per la sua missione.

Durante una visita al set di Wonder Woman, il portale ComicBook ha scoperto qualche piccola anteprima del film, che porterà un po' di luce sulla mitologia del personaggio: Diana scoprirà dalla madre Ippolita che Zeus ha lasciato come ultimo tentativo disperato un'arma per distruggere Ares. Non la spada, ma lei stessa: Wonder Woman è il segreto per sconfiggere Ares e, dentro di lei, uno spirito violento e guerriero inizia a farsi sempre più potente. Le origini di Diana sono raccontate nel DC Comics New 52, ma gli spettatori già hanno visto un'anteprima di questo superpotere: in Batman v Superman: Dawn of Justice, Diana rilascia un potente getto di energia dalle sue mani, tanto da colpire Doomsday.

Prima di diventare Wonder Woman c'era Diana, principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino.

Accanto a Gal Gadot, nei panni della protagonista, ci saranno anche Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli e Chris Pine.

