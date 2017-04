Wonder Woman: Patty Jenkins cerca di realizzare il sogno di una fan gravemente malata

Solo un paio di mesi ci separano dall'uscita nelle sale di Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins. Per una delle più grandi fan di Diana Prince, che sta combattendo contro il cancro, l'attesa si sta facendo interminabile, tanto da aver smosso la stessa regista per organizzarle un visione del film in anteprima mondiale:

Hi Karyn. Want you, and all those forwarding, that I've been trying hard all week to figure this out. We want her to see it too!! Standby... https://t.co/o3VjvwNa5V — Patty Jenkins (@PattyJenks) 22 aprile 2017

La Jenkins ha affermato che ce la sta mettendo tutta per poter realizzare il sogno di Melissa Bradley, che sta combattendo contro un tumore alle ovaie allo stadio 4, e la campagna di solidarietà sta prendendo piede sui social, dopo un inizio in sordina. Il tweet originale di Karyn, la sorella di Melissa, si appellava proprio alla regista di Monster:

Il film è pronto, già è stato presentato a un pubblico ristretto per ottenere delle prime reazioni, ora la decisione spetta alla DC Entertainment e alla Warner Bros. In Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino. Accanto alla protagonista Gal Gadot ci saranno anche Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli e Chris Pine.

