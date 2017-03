Wonder Woman: nuovi dettagli sui villain del film con Gal Gadot

Il sito ComingSoon.net ha pubblicato nuove indiscrezioni sul film Wonder Woman, con protagonista Gal Gadot.

L'attrice Elena Anaya interpreta nel lungometraggio la Dottoressa Maru, ovvero la villain Doctor Poison, personaggio creato per i fumetti da William M. Marston.

Nel film la dottoressa collabora con il generale Erich Ludendorff (Danny Huston), un generale tedesco che sta cercando di interrompere le trattative per arrivare alla pace. Maru userà il suo talento per creare gas e veleni per aiutarlo.

La regista Patty Jenkins ha dichiarato: "E' un personaggio interessante, non ci addentriamo nel suo passato, ma sappiamo che è una donna che ha subito molti danni nella propria vita e ora trae piacere nel fare lo stesso nell'esistenza degli altri".

L'arma ideata dalla Dottoressa Maru sarà il gas che si vuole diffondere in Europa per uccidere milioni di abitanti, elemento al centro della trama del film. Steve Trevor entrerà in possesso della formula prima dell'incontro con Diana.

L'altro villain del lungometraggio sarà Ares, personaggio introdotto inizialmente quando Hippolyta racconta alla piccola Diana le origini delle Amazzoni. Ares è il dio della guerra e figlio di Zeus, geloso del rapporto esistente tra il padre e gli esseri umani, situazione che lo porta ad avvelenarne le menti e i cuori per farli scontrare. Ares, successivamente, inizia ad uccidere altre divinità e prende il controllo delle Amazzoni. Zeus offre in dono alle Amazzoni in grado di ucciderlo, la spada chiamata The God Killer. Diana, dopo aver incontrato Steve Trevor, si renderà conto che è il suo destino sconfiggere la divinità.

La sinossi del lungometraggio: Prima di diventare Wonder Woman c'era Diana, principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola paradisiaca, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino.

Gal Gadot farà ritorno nei panni di Wonder Woman in un'avventura epica. Con lei vi saranno anche Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli e Chris Pine.

