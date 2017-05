Wonder Woman: il nuovo trailer lanciato durante gli MTV Movie and TV Awards

DC e Warner Bros. hanno scelto il palcoscenico degli MTV Movie and TV Awards per diffondere il trailer finale di Wonder Woman che mostra Gal Gadot in azione nei panni di Diana Prince.

Prima di diventare Wonder Woman c'era Diana, principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino.

Accanto a Gal Gadot, nel film diretto da Patty Jenkins, troveremo anche Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli e Chris Pine.

Wonder Woman arriverà nelle sale il 1 giugno.

