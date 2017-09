Wonder Woman: Gal Gadot in soccorso di due cosplayer vittime di cyberbullismo!

Gal Gadot e Patty Jenkins sono intervenute durante un caso di cyberbullismo. Due cosplayer dello Sri Lanka si sono travestite da Wonder Woman per il Comic Con 2017 di Colombo, ma una volta caricata la foto sul web sono state ricoperte di commenti crudeli e diretti. Parlando alla BBC una delle due ragazze, Amaya Suriyapperuma, ha dichiarato:

"All'inizio ero sconvolta. Ma sono riuscita a non prendermela, anche se ero davvero perplessa su perché queste persona passino il loro tempo a odiare qualcuno che non conoscono neanche. C'è stato un enorme supporto sulla pagina Facebook del Geek Club of Sri Lanka e alcune persone che non conoscevo mi mandavano messaggi dicendo di farmi forza, è stato molto bello."

These women cosplayed Wonder Woman at Sri Lanka Comic Con, and now being rediculed on social media. RT if you think they look amazing! pic.twitter.com/0uq5NOsLAI — Mathisha (@Pasan_Mathisha) 27 agosto 2017

La storia è diventata virale in poco tempo e la voce è arrivata anche a Gal Gadot, interprete di Diana Prince, che ha subito twittato un bel messaggio alle ragazze:

Anche la regista Patty Jenkins ha trovato modo di commentare la foto delle due ragazze, definendole "belle e forti":

The look so great, strong and beautiful!!! Such amazing work and costumes. @GalGadot https://t.co/RqjbOd8bDb — Patty Jenkins (@PattyJenks) 29 agosto 2017

