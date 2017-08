Wonder Woman, ecco perché Kate Beckinsale ha rifiutato la parte

Ormai è difficile immaginare una Wonder Woman diversa da Gal Gadot, ma il ruolo negli anni è stato offerto anche a diverse attrici. Una tra loro è Kate Beckinsale, nota soprattutto per la saga di Underworld, che ha ricevuto l'offerta a metà degli anni 2000:

"Quello che ho letto all'epoca non era per niente come il film uscito ora."

La Beckinsale ha lasciato intendere che il film, all'epoca scritto da Joss Whedon, fosse piuttosto debole, ed è anche vero che all'epoca il genere dei supereroi non era così rodato come oggi. Inoltre l'attrice inglese ha dichiarato:

"Inoltre l'idea di mettermi un body o un costumino aderente non mi faceva impazzire. Già ho passato anni con i pantaloni di pelle. Devi anche pensare che hai un figlio e devi pensare a cosa potrebbe imbarazzarlo. Poi è opprimente, se tua madre è Wonder Woman, avrai sicuramente qualche problema!"

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Wonder Woman, ecco perché Kate Beckinsale ha...