Wonder Woman: Diana ruba la spada in una nuova foto del film

La Warner Bros. ha diffuso una nuova immagine del film Wonder Woman, con protagonista l'attrice Gal Gadot.

La foto ritrae il momento in cui Diana va contro gli ordini di sua madre, la regina Hippolyta (Connie Nielsen). L'eroina entra quindi nell'arsenale dell'isola di Themyscira e ruba la preziosa spada con cui andrà in Europa a salvare l'umanità.

La regista Patty Jenkins ha spiegato: "Questo è il suo momento. Ha sentito tutte le storie terribili sul mondo degli umani ma anche come l'umanità sia in difficoltà e stia vivendo un periodo difficile. Questo è il suo momento grandioso per prendere la decisione di provare a salvarla".

La sinossi del lungometraggio: Prima di diventare Wonder Woman c'era Diana, principessa delle Amazzoni addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola paradisiaca, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino.

Gal Gadot farà ritorno nei panni di Wonder Woman in un'avventura epica. Con lei vi saranno anche Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli e Chris Pine.

