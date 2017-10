Wonder Wheel, Kate Winslet: "Woody Allen si annoia a guardarmi recitare"

Wonder Wheel è il nuovo film di Woody Allen che porterà in scena la storia di quattro personaggi le cui vite si intrecciano a Coney Island, in un parco di divertimenti, durante gli anni Cinquanta. Ginny (Kate Winslet) è un'ex attrice che ora è diventata una cameriera; Humpty (James Belushi) è il marito della donna che lavora nel parco di divertimenti; Mickey (Justin Timberlake) è un affascinante bagnino che sogna di diventare commediografo; Carolina (Juno Temple) è la figlia di Humpty e ha perso i contatti con il padre da tempo, ritornando a casa sua per nascondersi dai gangster.

Kate Winslet, durante un'intervista con Hello! Magazine ha dichiarato che il regista di Manhattan è stato molto diretto con lei dall'inizio:

"Woody aveva quest'abitudine di interrompere un scena a metà, entrare in campo e dirmi 'No, no, no!'. E io gli chiedevo 'Ok, cosa c'è?' e lui 'Beh, è solo che mi annoio molto a guardarti'. L'ho trovato divertente. Io apprezzo molto le critiche dirette, le reggo bene, anzi non mi dispiace, finché non c'è della cattiveria di mezzo, e lui non lo è stato mai e poi mai."

La fotografia di Wonder Wheel è stata curata da Vittorio Storaro e il film arriverà nei cinema americani il 1 dicembre 2017.

